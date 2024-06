Amnistía Internacional denuncia el encarcelamiento de ‘Los 6 de Zaragoza’

Amnistía Internacional ha denunciado la condena a Francisco Javier Aijón ‘Javitxu’, el último de los cuatro jóvenes antifascistas de ‘Los 6 de Zaragoza’ en entrar en prisión el pasado 21 de mayo por desorden público y lesiones a policías en un mitin de Vox y sin ninguna prueba.

La organización en defensa de los Derechos Humanos ha manifestado que ninguno de los tres tribunales que ha analizado el caso han podido acreditar que tanto Javitxu como los otros tres chicos condenados participaran “en los actos concretos que causaron daños a vehículos y lesiones a policías aquel día”.

Amnistía Internacional apunta además como la condena está basada tan solo en 6 declaraciones de 6 agentes de policiales, indicando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que “es esencial que los tribunales utilicen todas las oportunidades razonables para verificar las declaraciones de los policías”. En caso de que no lo hagan, la organización alerta de que se estaría violando el principio ‘indubio pro-reo’ del derecho penal, que se trata de cuando en caso de duda o falta de pruebas se debe de favorecer al acusado.

En relación con esto, Amnistía Internacional vuelve a recordar que el endurecimiento de los delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos como consecuencia de la reforma del Código Penal y la Ley Mordaza de 2015 daña el derecho a la protesta y que favorece el “aumento del poder discrecional de decisión de la policía”.

La propia organización recoge en su hilo de X las palabras de Javitxu antes de entrar en la cárcel. “Yo no hice nada y es un riesgo enorme que por participar en una manifestación enfrentes siete años de cárcel. Pero duermo muy bien. Y si no hiciese nada, y si no saliese a protestar, si no fuese a asambleas... no tengo tan claro que durmiese igual de tranquilo”, decía antes de que ingresara en prisión hace unos días, condenado finalmente a cuatro años y nueve meses por delitos de atentado y desórdenes.

Nada de esto sería posible sin suscriptores Apoyar ahora

Francisco Javier Aijón, Javitxu, entró en prisión el pasado 21 de mayo tras una condena basada en declaraciones de agentes policiales relativas al 17 de enero de 2019 en una manifestación para protestar contra un mitin de VOX en Zaragoza. ¡Abrimos HILO! https://t.co/2StSHGZRNg — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) May 30, 2024

Por todo ello, Amnistía internacional ha lanzado una campaña de firmas para llevar al Congreso de los Diputados este caso y que los jóvenes sean puestos en libertad, además de exigir la reforma del Código Penal.